Сентябрь, 19 в 13:20

Российские оккупанты устраивают очередные провокации на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов со ссылкой на местных жителей.

– В Энергодаре местные жители сообщают о провокациях рашистских военных, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города, – отметил он.

По словам Орлова, в результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение. Сейчас выясняют, что именно повреждено и насколько это серьезно.

Сейчас смотрят

Напомним, что оккупанты 19 сентября несколько раз обстреливали Запорожскую область. Ночью два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилого массива в одном из районов города. Часть района осталась без света. Люди не пострадали. В зданиях выбило стекла.

Фото: Дмитрий Орлов