Очередная провокация: оккупанты обстреливают Энергодар и критическую инфраструктуру
Российские оккупанты устраивают очередные провокации на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов со ссылкой на местных жителей.
– В Энергодаре местные жители сообщают о провокациях рашистских военных, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города, – отметил он.
По словам Орлова, в результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение. Сейчас выясняют, что именно повреждено и насколько это серьезно.
Напомним, что оккупанты 19 сентября несколько раз обстреливали Запорожскую область. Ночью два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилого массива в одном из районов города. Часть района осталась без света. Люди не пострадали. В зданиях выбило стекла.
Фото: Дмитрий Орлов