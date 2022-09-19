Вересень, 19 в 13:20

Російські окупанти влаштовують чергові провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізькій області.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов із посиланням на місцевих жителів.

– В Енергодарі місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста, – зазначив він.

За словами Орлова, внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання. Зараз з’ясовують, що саме пошкоджено та наскільки це серйозно.

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Нагадаємо, що окупанти 19 вересня декілька разів обстрілювали Запорізьку область. Так, вночі два снаряди влучили у трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста. Частина району залишилася без світла. Люди не постраждали. У будівлях вибило шибки.

Фото: Дмитро Орлов