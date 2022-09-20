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Факты / Україна

Электрические кабели для допросов: в Изюме нашли тюрьму и комнату пыток оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Электрические кабели для допросов: в Изюме нашли тюрьму и комнату пыток оккупантов

В отделении полиции города Изюм, который во время оккупации российская армия превратила в свою базу, была обнаружена тюрьма и комната пыток.

Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

— Следователи ведут осмотр, уже найдены журналы со списком задержанных, которые вели рашисты, а также инструменты пыток – электрические кабели. Также изучается каждая камера, где держали людей – изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда, – отметил Болвинов.

Он добавил, что в темных подвальных камерах людей держали от нескольких недель до месяцев. Пленные даже не всегда понимали, что именно от них хотят оккупанты.

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Фото, відео: Сергей Болвинов

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