Электрические кабели для допросов: в Изюме нашли тюрьму и комнату пыток оккупантов
В отделении полиции города Изюм, который во время оккупации российская армия превратила в свою базу, была обнаружена тюрьма и комната пыток.
Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
— Следователи ведут осмотр, уже найдены журналы со списком задержанных, которые вели рашисты, а также инструменты пыток – электрические кабели. Также изучается каждая камера, где держали людей – изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда, – отметил Болвинов.
Он добавил, что в темных подвальных камерах людей держали от нескольких недель до месяцев. Пленные даже не всегда понимали, что именно от них хотят оккупанты.
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Электрические кабели для допросов: в Изюме нашли тюрьму и комнату пыток оккупантов / 3 фотографии
Фото, відео: Сергей Болвинов