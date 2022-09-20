Вересень, 19 в 22:25

У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації російська армія перетворила на свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур.

Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

– Слідчі ведуть огляд, вже знайдені журнали з списком затриманих, які вели рашисти, а також інструменти катувань – електричні кабелі. Також вивчається кожна камера, де тримали людей – вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду, – зазначив Болвінов.

Він додав, що в темних підвальних камерах людей тримали від декількох тижнів до місяців. Полонені навіть не завжди розуміли, що саме від них хочуть окупанти.

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Електричні кабелі для тортур: в Ізюмі знайшли в’язницю та кімнату тортур окупантів / 3 фотографии

Фото, відео: Сергій Болвінов