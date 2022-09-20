Електричні кабелі для тортур: в Ізюмі знайшли в’язницю та кімнату тортур окупантів
У відділку поліції міста Ізюм, який під час окупації російська армія перетворила на свою базу, виявили в’язницю та кімнату тортур.
Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
– Слідчі ведуть огляд, вже знайдені журнали з списком затриманих, які вели рашисти, а також інструменти катувань – електричні кабелі. Також вивчається кожна камера, де тримали людей – вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду, – зазначив Болвінов.
Він додав, що в темних підвальних камерах людей тримали від декількох тижнів до місяців. Полонені навіть не завжди розуміли, що саме від них хочуть окупанти.
Зараз дивляться
Електричні кабелі для тортур: в Ізюмі знайшли в’язницю та кімнату тортур окупантів / 3 фотографии
Читайте
Катували струмом, молотками та удавками: окупанти в ізоляторі тримали у заручниках балаклійців
Фото, відео: Сергій Болвінов