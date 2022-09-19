Пытали током, молотками и удавками: оккупанты в изоляторе держали балаклейцев в заложниках
На Харьковщине в Балаклейском отделении полиции российские военные и спецслужбы удерживали и пытали местных жителей.
В админзданиях находились военные “ЛНР”, Чеченской республики, ОМОНовцы города Тольятти и ФСБ РФ. Об этом свидетельствуют оставленные документы.
– За украинскими заложниками тайно велось видеонаблюдение, а на допросах их пытали электрическим током, молотками и удавками, – сообщают в МВД.
Отмечается, что в изоляторе временного содержания находились 40 человек. Там люди пребывали в заложниках от 7 до 48 дней. В камерах балаклейцы находились без средств гигиены, в ход шли даже маски для защиты от Covid-19.
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Убегая, россияне бросили заложников на произвол судьбы.
Фото: скрин м відео МВД