Вересень, 19 в 13:40

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти намагаються знайти чоловіків для “мобілізації” до армії РФ та обіцяють “високий рівень життя” пенсіонерам.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Спроби окупантів провести “мобілізацію” зафіксовані, зокрема, на територіях Луганської області, які війська РФ захопили в 2022 році.

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Наприклад, у Сєвєродонецьку рашисти планували знайти 500 чоловіків для поповнення складу так званого 2 армійського корпусу та підрозділів “народної міліції”. За даними розвідки, програма “мобілізації” повністю провалилася.

А в селищі Мирне (Херсонська область) представники окупаційної “адміністрації” організували “збори” місцевих мешканців. У присутності військових РФ вони підняли питання набору чоловіків до “народної міліції”, зазначивши, що вік, освіта, фізичний чи моральний стан не важливі.

На цих же зборах обговорювалося питання отримання російських паспортів та забезпечення для пенсіонерів. Окупанти розповідали українцям про “високий рівень життя” в РФ та пообіцяли “туристичні подорожі” пенсіонерам.

– Представники окупаційної “адміністрації” розповіли про “високий рівень життя” пенсіонерів РФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно “відправляє у туристичні подорожі”, – зазначили в розвідці.

Нещодавно в ГУР Міноборони інформували, що в тимчасово окупованому місті Горлівка (Донецька область) практично не залишилося чоловіків після “мобілізації” окупантів. Тож рашисти не змогли “мобілізувати” ще 6 тис. осіб.

Джерело: ГУР Міноборони України