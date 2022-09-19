Ракета впала за 300 метрів від реакторів: РФ обстріляла Південноукраїнську АЕС
Російські окупанти вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів
Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
– Потужний вибух стався лише за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон, – зазначили вони.
Крім того, відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також відключилися три високовольтні лінії електропередачі.
Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.
На обстріл АЕС відреагував президент України Володимир Зеленський.
– Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно, – наголосив він.
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Фото: Енергоатом