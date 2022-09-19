Вересень, 19 в 9:18

Російські окупанти вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

– Потужний вибух стався лише за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон, – зазначили вони.

Крім того, відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також відключилися три високовольтні лінії електропередачі.

Зараз дивляться

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

На обстріл АЕС відреагував президент України Володимир Зеленський.

– Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно, – наголосив він.

Читайте МАГАТЕ закликало військових РФ залишити Запорізьку АЕС

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Енергоатом