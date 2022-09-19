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Факты / Україна

Зеленский создал 15 военных администраций в Херсонской области — список

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский создал ряд военных администраций в Херсонской области.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 19 сентября.

Сейчас в Херсонской области насчитывается 15 военных администраций, в частности:

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  • Аскания-Нова поселковая военная администрация;
  • Борозенская сельская военная администрация;
  • Великокопановская сельская военная администрация;
  • Великолепетиская поселковая военная администрация;
  • Верхнерогачицкая поселковая военная администрация;
  • Горностаевская поселковая военная администрация;
  • Зеленоподская сельская военная администрация;
  • Калиновская поселковая военная администрация;
  • Миловская сельская военная администрация;
  • Мирненская поселковая военная администрация;
  • Новониколаевская сельская военная администрация;
  • Новотроицкая поселковая военная администрация;
  • Станиславская сельская военная администрация;
  • Херсонская городская военная администрация;
  • Юбилейная сельская военная администрация.

В то же время, президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА осуществить мероприятия, связанные с учреждением этих военных администраций.

Отметим, сегодня Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Участники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

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