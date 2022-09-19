Сентябрь, 19 в 16:02

Президент Украины Владимир Зеленский создал ряд военных администраций в Херсонской области.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 19 сентября.

Сейчас в Херсонской области насчитывается 15 военных администраций, в частности:

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Аскания-Нова поселковая военная администрация;

Борозенская сельская военная администрация;

Великокопановская сельская военная администрация;

Великолепетиская поселковая военная администрация;

Верхнерогачицкая поселковая военная администрация;

Горностаевская поселковая военная администрация;

Зеленоподская сельская военная администрация;

Калиновская поселковая военная администрация;

Миловская сельская военная администрация;

Мирненская поселковая военная администрация;

Новониколаевская сельская военная администрация;

Новотроицкая поселковая военная администрация;

Станиславская сельская военная администрация;

Херсонская городская военная администрация;

Юбилейная сельская военная администрация.

В то же время, президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА осуществить мероприятия, связанные с учреждением этих военных администраций.

Отметим, сегодня Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Участники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.