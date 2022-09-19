Зеленский создал 15 военных администраций в Херсонской области — список
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский создал ряд военных администраций в Херсонской области.
Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 19 сентября.
Сейчас в Херсонской области насчитывается 15 военных администраций, в частности:
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- Аскания-Нова поселковая военная администрация;
- Борозенская сельская военная администрация;
- Великокопановская сельская военная администрация;
- Великолепетиская поселковая военная администрация;
- Верхнерогачицкая поселковая военная администрация;
- Горностаевская поселковая военная администрация;
- Зеленоподская сельская военная администрация;
- Калиновская поселковая военная администрация;
- Миловская сельская военная администрация;
- Мирненская поселковая военная администрация;
- Новониколаевская сельская военная администрация;
- Новотроицкая поселковая военная администрация;
- Станиславская сельская военная администрация;
- Херсонская городская военная администрация;
- Юбилейная сельская военная администрация.
В то же время, президент поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА осуществить мероприятия, связанные с учреждением этих военных администраций.
Отметим, сегодня Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.
Участники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.