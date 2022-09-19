Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсонській області – список
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський створив низку військових адміністрацій у Херсонській області.
Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 19 вересня.
Наразі у Херсонській області налічується 15 військових адміністрацій, зокрема:
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- Асканія-Нова селищна військова адміністрація;
- Борозенська сільська військова адміністрація;
- Великокопанівська сільська військова адміністрація;
- Великолепетиська селищна військова адміністрація;
- Верхньорогачицька селищна військова адміністрація;
- Горностаївська селищна військова адміністрація;
- Зеленопідська сільська військова адміністрація;
- Калинівська селищна військова адміністрація;
- Милівська сільська військова адміністрація;
- Мирненська селищна військова адміністрація;
- Новомиколаївська сільська військова адміністрація;
- Новотроїцька селищна військова адміністрація;
- Станіславська сільська військова адміністрація;
- Херсонська міська військова адміністрація;
- Ювілейна сільська військова адміністрація.
Водночас президент доручив Генштабу ЗСУ та Херсонській ОДА здійснити заходи, пов’язані із заснуванням цих військових адміністрацій.
Зазначимо, що сьогодні Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача.
Учасники заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.