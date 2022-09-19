Сентябрь, 19 в 11:10

Российские захватчики понимают, что вход Вооруженных сил Украины в Крым – это только вопрос времени.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

– В районе Чонгара (Генический район Херсонской области, – Ред.) российские военные, угрожая смертью, заставляют местное население участвовать в возведении фортификационного оборудования позиций, – говорит он.

По его словам, россияне выгоняют на принудительные работы местных жителей, чтобы рыть окопы и строить блиндажи и укрепления.

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– То есть они уже прекрасно понимают, что вход в Крым ВСУ – это просто вопрос времени. К тому же времени, я бы не сказал, что удаленного: в ближайшей перспективе, возможно, через несколько месяцев, — добавил эксперт.

Недавно директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк рассказал, что взрывы во временно оккупированном Крыму могут произойти в будущем.

Скорее всего, Украине придется осуществить нестандартную тактику, чтобы лишить Россию возможности сохранять контроль над Донбассом и Крымским полуостровом.