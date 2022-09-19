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Факти / Україна

Жданов: Росіяни розуміють, що вхід ЗСУ в Крим – це питання часу

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Олег Жданов
Фото: Факти ICTV

Російські загарбники розуміють, що вхід Збройних сил України в Крим – це лише питання часу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– У районі Чонгара (Генічеський район Херсонської області, – Ред.) російські військові, погрожуючи смертю, змушують місцеве населення брати участь у зведенні фортифікаційного обладнання позицій, – каже він.

За його словами, росіяни виганяють на примусові роботи місцевих жителів, щоб рити окопи та будувати бліндажі й укріплення.

Зараз дивляться

– Тобто вони вже чудово розуміють, що вхід у Крим ЗСУ – це просто питання часу. До того ж часу, я б не сказав, що віддаленого: у найближчій перспективі, можливо, за кілька місяців, – додав експерт.

Нещодавно директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту в США Браян Кларк розповів, що вибухи у тимчасово окупованому Криму можуть відбутися у майбутньому.

Найімовірніше, Україні доведеться здійснити нестандартну тактику, щоб позбавити Росію можливості зберігати контроль над Донбасом та Кримським півостровом.

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