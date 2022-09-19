Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗМІ опублікували стратегію псевдореферендуму на Харківщині вже з визначеними цифрами підтримки

Валентина Чорна, редакторка стрічки
псевдореферендум на Харківщині

Росіяни планували провести псевдореферендум про приєднання незаконно окупованих територій Харківщини з 1 по 7 листопада.

Для цього у Кремлі розробили Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації.

Відповідний документ опублікували журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Зараз дивляться

Згідно з планом окупантів, “голосування” мало відбуватися протягом семи днів з 1 по 7 листопада. Результат, який прописаний у “стратегії” – 75% за приєднання до Росії.

Зазначається, що загалом “проголосувати” повинні 142 тис. виборців, з яких понад 100 тис. – “за”.

Стратегію розроблено нещодавно, оскільки на ній зазначено карту лінії фронту станом на 24 серпня.

псевдореферендум

Серед ризиків, які зазначали організатори “референдуму” – відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.

Автори “стратегії” пропонували пропагувати перспективи входження до складу Росії з акцентом на економічні й соціальні вигоди та підтримувати тезу, що приєднання всієї Харківської області є неминучим.

Головні слогани – “Скажи Росії так” і “Росія тут назавжди”.

Крім цього, окупанти хотіли пропагувати псевдореферендум за допомогою православних свят. Зокрема, 21 вересня на Харківщині мав відбутися хресний хід, а з 1 по 6 листопада, у дні “голосування”, вони мали відбуватися щодня.

Є у документі і так званий гімн “референдуму” зі словами “Скажи Росії так. Перед Богом мы один народ”.

Читайте
Через контрнаступ РФ відклала "референдуми" та відкликала політтехнологів з двох областей

Фото: Радіо Свобода

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка