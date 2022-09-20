Сентябрь, 20 в 19:48

В течение суток Вооруженные силы Украины отразили атаки войск РФ в районе ряда населенных пунктов, в том числе на Донбассе.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке с фронта по состоянию на вечер 20 сентября.

Так, украинские военные отразили атаки врага в районах восьми населенных пунктов: Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

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Авиация ВСУ для поддержки наземных сил нанесла удары по 12 районам сосредоточения оккупантов и их военной техники, а также по позиции зенитного ракетного комплекса РФ. Кроме того, подразделения ВСУ уничтожили вражеский беспилотник.

В то же время украинские ракетные войска и артиллерия поразили 30 объектов оккупантов. Речь идет о 17 районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, 10 районах сосредоточения артиллерии, а также о трех складах боеприпасов. Общие потери войск РФ после этих ударов уточняются.

По данным Генерального штаба, после успешных действий ВСУ на Донбассе больницы временно оккупированной Горловки переполнены ранеными рашистами.

– В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск, – подчеркивается в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация за сутки не изменилась.

А на других направлениях (Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Южнобужском) враг открывал огонь из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии. В частности, на Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

В Генштабе уточнили, что, несмотря на потери, российская армия все еще пытается полностью захватить территорию Донецкой области и удержать ранее оккупированные территории.

Враг обстреливает позиции украинских защитников вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска и проводит воздушную разведку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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