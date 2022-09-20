Вересень, 20 в 19:48

Протягом доби Збройні сили України відбили атаки військ РФ у районі низки населених пунктів, зокрема на Донбасі.

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ в зведенні з фронту станом на вечір 20 вересня.

Так, українські військові відбили атаки ворога в районах восьми населених пунктів: Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Мар’їнка, Первомайське та Новомихайлівка.

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Авіація ЗСУ для підтримки наземних сил завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів та їхньої військової техніки, а також по позиції зенітного ракетного комплексу РФ. Крім того, підрозділи ЗСУ знищили ворожий безпілотник.

Водночас українські ракетні війська та артилерія вразили 30 об’єктів окупантів. Йдеться про 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ, 10 районів зосередження артилерії, а також про три склади боєприпасів. Загальні втрати військ РФ після цих ударів уточнюються.

За даними Генерального штабу, після успішних дій ЗСУ на Донбасі лікарні тимчасово окупованої Горлівки переповнені пораненими рашистами.

– Унаслідок успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ, – наголошується в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація за добу не змінилася.

А на інших напрямках (Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, Південнобузькому) ворог відкривав вогонь із танків, мінометів та різнокаліберної артилерії. Зокрема, на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

У Генштабі уточнили, що, попри втрати, російська армія все ще намагається повністю захопити територію Донецької області та утримати раніше окуповані території.

Ворог обстрілює позиції українських захисників вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська та проводить повітряну розвідку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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