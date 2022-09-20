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Факти / Україна

На півдні командири РФ готові скласти зброю, усвідомлюючи марність своїх дій – Грабський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні, танк
Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку деякі командири російської армії готові скласти зброю, усвідомлюючи марність своїх дій.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив військовий експерт Сергій Грабський. Він зазначив, що ЗСУ протовжують тиснути на окупантів з трьох точок.

–  Угрупування, яке дислокується на півночі від Берислава, буде приречене на тотальне знищення. У них сьогодні вже немає шансів уціліти. Якщо угрупування в Херсоні ще може кинути зброю і пішим порядком через напівзруйновані мости вийти на лівий берег Дніпра, то північніше угруповання такого шансу просто не має. Там теж не дурні сидять і вони чудово розуміють, чим це для них може скінчитися, – сказав експерт.

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Грабський додав, що ЗСУ мають надійно заблокувати російські війська на півдні, не допускаючи їхнього пересування та активних дій.

– У такий спосіб ми виключимо з бойового розрахунку близько 8-10 тис. ворожих військ. Програма максимум для нас – це, звичайно ж, звільнення правобережної Херсонщини, що відкриє просто колосальні перспективи для наших військових дій на Північно-Таврійському напрямі та дасть можливість більш інтенсивно впливати на комунікації у Криму, – сказав експерт.

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