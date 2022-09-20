Після “референдумів” РФ зведе нанівець можливість мирних переговорів – речник президента

Вересень, 20 в 18:01

Заплановане Кремлем проведення “референдумів” на тимчасово окупованих територіях не вплине на позицію президента Володимира Зеленського та дії ЗСУ, а самі фейкові референдуми стануть останнім кроком для унеможливлення переговорів та дипломатичного процесу.

Про це українським журналістам сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

Раніше стало відомо, що окупанти у період з 23 до 27 вересня хочуть провести “референдуми”, аби тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей “приєдналися до Російської Федерації”.

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– Якою б казуїстикою Росія не намагалася прикрити свої воєнні поразки, і як би вона не натякала на тотальну війну, це не змінить позиції ЗСУ та президента як верховного головнокомандувача. Всі міжнародно визнані українські території будуть деокуповані. Але без референдумів ще залишається найменший шанс на дипломатичне рішення. Після референдумів – ні, – заявив речник президента.

За його словами, Україна також має розрахунок, що держави, які досі не визнавали, що РФ веде загарбницьку війну у XXI столітті, “нарешті перестануть прикриватися нейтралітетом і стануть на правильний бік історії”.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що спроби Росії провести “референдуми” на незаконно окупованих територіях є фікцією, яка нічого не змінить для України та її партнерів.

Напередодні стало відомо, що окупанти планували провести псевдореферендум на Харківщині з 1 по 7 листопада.

Для цього вони розробили стратегію, згідно з якою понад 100 тис. мали проголосувати “за” приєднання до Росії.