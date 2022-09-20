После “референдумов” РФ сведет на нет возможность мирных переговоров — спикер президента

Сентябрь, 20 в 18:01

Запланированное Кремлем проведение “референдумов” на временно оккупированных территориях не повлияет на позицию президента Владимира Зеленского и действия ВСУ, а сами фейковые референдумы станут последним шагом для предотвращения переговоров и дипломатического процесса.

Об этом украинским журналистам сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Ранее стало известно, что оккупанты в период с 23 по 27 сентября хотят провести “референдумы”, чтобы временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей “присоединились к Российской Федерации”.

Сейчас смотрят

— Какой бы казуистикой Россия не пыталась прикрыть свои военные поражения, и как бы она не намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов — нет, — заявил представитель президента.

По его словам, Украина также рассчитывает, что государства, которые до сих пор не признавали, что РФ ведет захватническую войну в XXI веке, “наконец перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории”.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что попытки России провести “референдумы” на незаконно оккупированных территориях являются фикцией, которая ничего не изменит для Украины и ее партнеров.

Накануне стало известно, что оккупанты планировали провести псевдореферендум на Харьковщине с 1 по 7 ноября.

Для этого они разработали стратегию, согласно которой более 100 тыс. должны были проголосовать “за” присоединение к России.