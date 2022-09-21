Сентябрь, 20 в 22:00

Турция не признает никаких “референдумов”, которые Кремль попытается провести на временно захваченных территориях Украины.

Об этом стало известно по итогам встречи президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке во время недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН.

— Обсуждение было сосредоточено на ситуации в Украине в результате российской захватнической войны. Оба собеседника согласились, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия и полностью выйти из Украины. В этом контексте федеральный канцлер также дал понять, что фиктивные референдумы на территориях, захваченных Россией, неприемлемы и не будут признаны, – говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

При этом во время выступления на самой Генасамблеии, Реджеп Эрдоган заявил, что необходимо найти выход для России и Украины, который поможет сторонам конфликта “выйти из кризиса”.

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Он не коснулся напрямую темы референдумов, но подчеркнул, что Турция выступает за урегулирование конфликта на основе территориальной целостности и независимости Украины.

— Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению войны в Украине, разгоревшейся с новой силой в последние дни. Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса,- сказал турецкий лидер.

Перед этим президент Владимир Зеленский провел с турецким лидером телефонные переговоры.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не признает российских “референдумов”.

В части Херсонской, Луганской и Донецкой областей оккупанты ранее назначили проведение псевдореферендумов о присоединении к России. По данным российских террористов, они пройдут с 23 по 27 сентября.

Аналитики рассматривают российские “референдумы” как реакцию на успешное украинское контрнаступление на Востоке страны.

Таким образом Россия, вероятно, хочет заявить о нападении Украины на аннексированные Кремлем территории, чтобы потом провести мобилизацию на территории РФ.

Источники: Die Bundesregierung, Anadolu Agency