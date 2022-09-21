Вересень, 20 в 22:00

Туреччина не визнає жодних “референдумів”, які Кремль спробує провести на тимчасово захоплених територіях України.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента Туреччини Реджеп Таїпа Ердогана з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Нью-Йорку під час тижня високого рівня 77-ї сесії Генасамблеї ООН.

– Обговорення було зосереджено на ситуації в Україні внаслідок російської загарбницької війни. Обидва співрозмовники погодилися, що Росія повинна негайно припинити бойові дії і повністю вийти з України. У цьому контексті федеральний канцлер також дав зрозуміти, що фіктивні референдуми на територіях, захоплених Росією, є неприйнятними і не будуть визнані, – ідеться в заяві представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта.

При цьому під час виступу на самій Генасамблеї, Реджеп Ердоган заявив, що необхідно знайти вихід для Росії та України, який допоможе сторонам конфлікту “вийти з кризи”.

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Він не торкнувся безпосередньо теми референдумів, але підкреслив, що Туреччина виступає за врегулювання конфлікту на основі територіальної цілісності та незалежності України.

– Ми будемо і надалі нарощувати зусилля з припинення війни в Україні, що розгорілася з новою силою в останні дні. Виступаємо за врегулювання проблеми на основі територіальної цілісності та з урахуванням незалежності України. Важливо спільно знайти розумне, справедливе і життєздатне дипломатичне рішення, яке дасть змогу РФ і Україні гідно вийти з кризи,- сказав турецький лідер.

Перед цим президент Володимир Зеленський провів із турецьким лідером телефонні переговори.

Раніше Олаф Шольц заявив, що Німеччина не визнає російських “референдумів”.

У частині Херсонської, Луганської та Донецької областей окупанти раніше призначили проведення псевдореферендумів про приєднання до Росії. За даними російських терористів, вони відбудуться з 23 по 27 вересня.

Аналітики розглядають російські “референдуми” як реакцію на успішний український контрнаступ на Сході країни.

Таким чином Росія, ймовірно, хоче заявити про напад України на анексовані Кремлем території, щоб потім провести мобілізацію на території РФ.

Джерела: Die Bundesregierung, Anadolu Agency