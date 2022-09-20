Сентябрь, 20 в 8:59

Призывы немедленно провести псевдореферендумы о присоединении к России оккупированных Донецкой и Луганской областей свидетельствуют о панике марионеточных режимов на фоне контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их данным, срочное обсуждение 19 сентября среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии “ЛНР” и “ДНР” свидетельствует о том, что контрнаступление Украины вызывает панику у врага, в том числе у людей, принимающих решение в Кремле.

Сейчас смотрят

“Законодательные органы” ставленников РФ на этих оккупированных территориях призвали свое руководство немедленно провести псевдореферендум о признании ЛДНР субъектами России.

Аналитики считают, что такой подход непоследователен. Оккупанты не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Присоединение территорий приведет к тому, что РФ аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично находиться под законными украинскими властями и влиянием ВСУ.

В ISW предположили, что у российского руководства не хватает способов остановить украинские силы, продвигающиеся через реку Оскол в Луганской области.

Эксперты добавили, что армия РФ пытается мобилизовать дополнительные силы, чтобы усилить сильно деградировавшие и деморализованные подразделения. Но те оказываются не в состоянии создать значительную боевую мощность.

Кроме того, последние успешные наступления ВСУ еще больше снижают и без того низкий моральный дух среди российских подразделений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW