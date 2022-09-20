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Факти / Україна

У РФ закінчуються можливості зупинити контрнаступ ЗСУ на сході – ISW

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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У РФ закінчуються можливості зупинити контрнаступ ЗСУ на сході – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Заклики негайно провести псевдореферендуми про приєднання до Росії окупованих Донецької та Луганської областей свідчать про паніку маріонеткових режимів на тлі контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників необхідності негайної анексії “ЛНР” та “ДНР” свідчить про те, що контрнаступ України викликає паніку у ворога, зокрема й в осіб, які ухвалюють рішення в Кремлі.

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“Законодавчі органи” ставлеників РФ на цих окупованих територіях закликали своє керівництво негайно провести псевдореферендум про визнання “ЛДНР” суб’єктами Росії.

Аналітики вважають, що такий підхід непослідовний. Окупанти не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Приєднання територій призведе до того, що РФ анексує області, які, за визначенням Кремля, частково перебуватимуть під законною українською владою та впливом ЗСУ.

Фото: ISW

В ISW припустили, що у російського керівництва бракує способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області.

Експерти додали, що армія РФ намагається мобілізувати додаткові сили, щоб посилити сильно деградовані та деморалізовані підрозділи. Але ті виявляються неспроможними створити значну бойову потужність.

Крім того, останні успішні наступи ЗСУ ще більше знижують і без того низький моральний дух серед російських підрозділів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

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