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Факти / Україна

Чи вплинуть псевдореферендуми на ситуацію в Україні та що чекає на РФ у разі використанні ядерної зброї – Данілов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чи вплинуть псевдореферендуми на ситуацію в Україні та що чекає на РФ у разі використанні ядерної зброї – Данілов
Фото: Офіс президента

Якщо окупанти все ж таки проведуть псевдореферендуми на окупованих територіях, то це ніяк не змінить внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Проведення псевдореферендумів не вплине на нашу внутрішньополітичну ситуацію, наслідків ніяких цих процесів, які вони називають референдумом, не буде, адже це ніяк не стосується референдуму. Його можуть проводити лише ЦВК нашої країни, – каже Данілов.

Також він зазначив, що ті українці, які допомагають ворогу в організації псевдореферендумів, відповідатимуть за законом.

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Крім того, Данілов прокоментував погрози Кремля щодо використання ядерної зброї.

– Якщо вони лише наважаться це зробити, то кінець РФ настане найближчим часом. Відповідь світу буде миттєвою, – говорить він.

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