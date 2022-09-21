Оккупанты ночью обстреляли Запорожскую АЭС: повреждено оборудование связи

Сентябрь, 21 в 7:52

Сегодня, 21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередных обстрелов Запорожской АЭС оккупантами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС. Об этом сообщили в Энергоатоме.

— В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим, — говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что ожидают от МАГАТЭ более решительных действий по прекращению агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины, помощи в деоккупации ЗАЭС и установлении зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины.

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Источник: Энергоатом