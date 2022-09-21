Окупанти вночі обстріляли Запорізьку АЕС: пошкоджено обладнання зв’язку

Вересень, 21 в 7:52

Сьогодні, 21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС окупантами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Про це повідомили в Енергоатомі.

– Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування, – йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі наголосили, що очікують від МАГАТЕ більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об‘єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте Дуда провів паралелі між Путіним та Сталіним та нагадав про Голодомор

Джерело: Енергоатом