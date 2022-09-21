Вересень, 21 в 18:15

Зранку 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії.

На це вже відреагували представники української влади та низка лідерів країн Заходу.

Факти ICTV зібрали реакцію представників влади західних держав на мобілізацію в Росії.

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Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що заява Володимира Путіна є ознакою того, що російські плани зазнали невдач.

– Путін і його міністр оборони відправили десятки тисяч погано екіпірованих і погано навчених своїх громадян на смерть. Жодні погрози і пропаганда не можуть приховати того факту, що Україна перемагає в цій війні, міжнародне співтовариство об’єдналося, і Росія стає глобальним ізгоєм, – каже Воллес.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що після слів президента РФ допомогу Україні потрібно посилити.

– І це (мобілізація в РФ, – Ред.) лише черговий доказ того, що Росія – єдиний агресор у всій цій ситуації, – сказав він.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк наголосила, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає російських претензій на нібито анексовану українську територію і продовжать підтримку України.

Вона також заявила, що “фальшиві референдуми і мобілізація – це ознаки слабкості”.

Президент США Джо Байден під час виступу на дебатах у ГА ООН заявив, що Росія зробила помилку, оголосивши мобілізацію.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що рішення Кремля про часткову мобілізацію в Росії є ознакою паніки, тому не варто сприймати це як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

– Мобілізація, заклик до референдумів у Донецьку – це все ознаки паніки. Його риторика про ядерну зброю – це щось, що ми чули багато разів раніше. Усе це – відома нам риторика. Я б порадив зберігати спокій, – сказав він.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що після оголошення мобілізації в РФ Україну треба підтримувати ще більше, наскільки це можливо.

– Ми не маємо піддаватися на шантаж, і маємо підтримувати Україну, наскільки можемо. Росія зараз є такою ж загрозою для миру в Європі та всьому світі, як нацистська Німеччина у минулому столітті, – відреагував він.

Очільник міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що тепер на ведення геноцидної війни проти України кинуть ще більше людей і військової техніки. Це відчайдушний, панічний і дурний крок.

– Отже, на ведення геноцидальної війни проти України кинуть ще більше людей та військової техніки. Це відчайдушний, панічний та дурний крок. Естонія та Європа підтримуватимуть Україну, – сказав він.

Водночас Литва оголосила, що підвищить рівень готовності сил швидкого реагування своєї армії “для запобігання будь-яким провокаціям з російського боку”.

– Оскільки в Росії буде проводитися і військова мобілізація, зокрема і в Калінінградській області, що по сусідству, в Литві не можуть просто спокійно на це дивитися, – написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаушкас.

Віцеканцлер ФРН Роберт Габек назвав указ Путіна про мобілізацію “ще одним невірним кроком Росії”.

– Звичайно, ми будемо обговорювати, як реагувати на цей поганий крок, – заявив Хабек.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проведення мобілізації є актом відчаю.

– Росія не може виграти цю війну. Виявляється, він із самого початку абсолютно неправильно оцінив ситуацію – і недооцінив як дух опору українців, так і нашу рішучість та єдність, – заявив він сьогодні на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На його думку, Путін лише погіршує ситуацію, продовжуючи військову ескалацію.

Шольц також дав чітко зрозуміти, що Німеччина ніколи не визнає результатів пседореферендумів на окупованих територіях України.

– Ми твердо стоїмо на боці України, – додав канцлер.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

– Ми зробимо все можливе разом із нашими союзниками, щоб НАТО ще більше підтримала Україну, щоб вона могла захистити себе. Повідомлення про часткову мобілізацію підтвердилися. Росія спробує знищити Україну і захопити частину її території. Ми не можемо цього допустити, – сказав він.

Водночас міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що, як і Литва, посилить рівень готовності фінських Збройних сил.

– Наші сили оборони добре підготовлені, і ми пильно стежимо за ситуацією, – сказав глава оборонного відомства Фінляндії.

Голова Європейської ради Шарль Мішель запевнив у непохитній підтримці України Євросоюзом на тлі рішення Кремля про мобілізацію у Росії.