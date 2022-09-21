Рада призвала мировое сообщество не допустить проведения Россией псевдореферендумов в Украине

Сентябрь, 21 в 16:55

Верховная Рада приняла заявление к мировому сообществу относительно недопустимости проведения псевдореферендумов, которые Россия планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины.

За соответствующий проект постановления №8065 проголосовало 272 нардепа.

Народные избранники акцентируют внимание на том, что псевдореферендумы на временно оккупированных отдельных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей нарушают основные нормы и принципы международного права, Конституцию Украины и действующее законодательство, а также направлены против суверенитета, целостности и независимости нашего государства.

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Рада призывала мировое сообщество принять все возможные меры с целью предостережения России и ее высшего политического руководства касательно организации и проведения незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Украины, результаты которых будут фиктивными.

Также депутаты требуют создать действенный механизм по привлечению страны-агрессора к ответственности за нарушение международного права и совершение военных преступлений, преступлений против человечности – геноцида украинского народа, в соответствии с нормами международного права.

Рада в своем заявлении призывала мир ввести дополнительные санкции против России и ее руководства с целью остановки войны в Украине и предотвращения дальнейшей эскалации угроз ситуации в Европе. Также парламентарии побуждают правительства и парламенты иностранных государств-партнеров способствовать укреплению обороноспособности, экономической и финансовой стабильности Украины и увеличить предоставление комплексной, в том числе оборонной и военно-технической помощи.

Источник: Ярослав Железняк