Рада закликала світову спільноту не допустити проведення Росією псевдореферендумів в Україні

Вересень, 21 в 16:55

Верховна Рада ухвалила заяву до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів, які Росія планує організувати на тимчасово окупованих територіях України.

За відповідний проєкт постанови №8065 проголосувало 272 нардепи.

Народні обранці акцентують увагу на тому, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих окремих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей порушують основні норми та принципи міжнародного права, Конституцію України та чинне законодавство, а також спрямовані проти суверенітету, цілісності та незалежності нашої держави.

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Рада закликала світову спільноту вжити всіх можливих заходів з метою застереження Росії та її вищого політичного керівництва щодо організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України, результати яких будуть фіктивними.

Також депутати вимагають створити дієвий механізм із притягнення країни-агресора до відповідальності за порушення міжнародного права та скоєння військових злочинів, злочинів проти людяності – геноциду українського народу відповідно до норм міжнародного права.

Рада у своїй заяві закликала світ запровадити додаткові санкції проти Росії та її керівництва з метою зупинення війни в Україні та запобігання подальшій ескалації загроз в Європі. Також парламентарі спонукають уряди та парламенти іноземних держав-партнерів сприяти зміцненню обороноздатності, економічної та фінансової стабільності України та збільшити надання комплексної, зокрема оборонної та військово-технічної допомоги.

Джерело: Ярослав Железняк