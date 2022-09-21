Сентябрь, 21 в 14:26

Россия нанесла ракетный удар по городу Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух.

— Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги! – написал он на своей официальной странице в Telegram.

Напомним, что 20 сентября в Запорожье также раздавались взрывы.

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