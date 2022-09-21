Ракетні удари в Запоріжжі: є влучення по об’єктах інфраструктури
Росія завдала ракетного удару по місту Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух.
– Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги! – написав він на своїй офіційній сторінці в Telegram.
Нагадаємо, що 20 вересня у Запоріжжі також лунали вибухи.
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