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Факти / Україна

Ракетні удари в Запоріжжі: є влучення по об’єктах інфраструктури

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ракетні удари в Запоріжжі: є влучення по об’єктах інфраструктури

Росія завдала ракетного удару по місту Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух.

– Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги! – написав він на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Нагадаємо, що 20 вересня у Запоріжжі також лунали вибухи.

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