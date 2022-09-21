Вересень, 21 в 14:26

Росія завдала ракетного удару по місту Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух.

– Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги! – написав він на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Нагадаємо, що 20 вересня у Запоріжжі також лунали вибухи.

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