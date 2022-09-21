Сентябрь, 21 в 6:04

Ночью 21 сентября российские войска обстреляли ракетами Холодногорский район Харькова.

Зафиксированы прилеты по многоэтажным жилым домам.

В настоящее время городские власти выясняют информацию о пострадавших.

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По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, по одному адресу из-за ракетного удара заблокированы люди.

– Спасатели делают все для их спасения, – заверил мэр города.

Информация о взрывах в Харькове появилась около двух часов ночи.

Подтвердил факт обстрела городской глава спустя полчаса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов

Фото: Воздушное командование Восток