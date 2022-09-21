РФ обстреляла многоэтажки в Харькове. Люди заблокированы
Ночью 21 сентября российские войска обстреляли ракетами Холодногорский район Харькова.
Зафиксированы прилеты по многоэтажным жилым домам.
В настоящее время городские власти выясняют информацию о пострадавших.
По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, по одному адресу из-за ракетного удара заблокированы люди.
– Спасатели делают все для их спасения, – заверил мэр города.
Информация о взрывах в Харькове появилась около двух часов ночи.
Подтвердил факт обстрела городской глава спустя полчаса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Игорь Терехов