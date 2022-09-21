РФ обстріляла багатоповерхівки в Харкові. Люди заблоковані

Вересень, 21 в 6:04

Уночі 21 вересня російські війська обстріляли ракетами Холодногірський район Харкова.

Зафіксовано прильоти по багатоповерхових житлових будинках.

Нині міська влада з’ясовує інформацію щодо постраждалих.

Зараз дивляться

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, за однією адресою через ракетний удар заблоковано людей.

– Рятувальники роблять все для їхнього порятунку, – запевнив мер міста.

Інформація про вибухи в Харкові з’явилась близько другої години ночі.

Підтвердив факт обстрілу міський голова за пів години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов

Фото: Повітряне командування Схід