Сентябрь, 21 в 18:42

Российские войска нанесли ракетные удары по территории Харьковской области. В результате одного из обстрелов разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Продолжаются коварные обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры области. Рашисты нанесли два ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз, – отметил он.

Тимошенко уточнил, что жертв и пострадавших в результате обстрелов нет. Он также заверил, что ситуация на дамбе находится под контролем.

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– Нашим специалистам не впервые преодолевать подобные последствия “русского мира”. Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге. Мы знаем, что делать. Все будет оперативно восстановлено, – подчеркнул он.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области.

А в Печенежском поселковом совете предупреждали местных жителей о возможном возникновении чрезвычайной ситуации из-за затопления территорий.

– В течение последних суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища. Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации в результате катастрофического затопления территорий вниз по течению, — подчеркивалось в сообщении.

Жителей призвали постоянно следить за объявлениями поселкового совета. А в случае оглашения тревоги взять вещи первой необходимости и покинуть зону опасности.

Как известно, Печенежское водохранилище – это большое русловое водохранилище, расположенное в Харьковской области, на реке Северский Донец. Плотина водохранилища находится в поселке Печенеги.

Печенежское водохранилище работает с 1963 года и является основным источником питьевой и технической воды для Харькова (более 70%).

Как известно, 14 сентября армия РФ ударила ракетами по Кривому Рогу. Оккупанты нанесли удар по гидравлическим сооружениям города, в результате чего началась значительная утечка воды. 16 сентября рашисты снова обстреляли город, из-за чего возникли серьезные разрушения гидротехнических сооружений.

Источник: КП Харьковводоканал, Кирилл Тимошенко, Печенежский поселковый совет

Фото: КП Харьковводоканал