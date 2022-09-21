Вересень, 21 в 18:42

Російські війська завдали ракетних ударів по території Харківської області. Внаслідок одного з обстрілів зазнав руйнувань верхній шлюз на Печенізькій дамбі.

Про це поінформував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області. Рашисти завдали двох ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз, – зазначив він.

Тимошенко уточнив, що жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає. Він також запевнив, що ситуація на дамбі знаходиться під контролем.

Зараз дивляться

– Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки “руського міра”. Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено, – наголосив він.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища в Харківській області.

А в Печенізькій селищній раді попереджали місцевих мешканців про можливе виникнення надзвичайної ситуації через затоплення територій.

– Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією, – наголошувалося в повідомленні.

Жителів закликали постійно стежити за оголошеннями селищної ради. А у випадку оголошення тривоги взяти речі першої необхідності та залишити зону небезпеки.

Як відомо, Печенізьке водосховище – це велике руслове водосховище, розташоване в Харківській області, на річці Сіверський Донець. Гребля водосховища знаходиться в селищі Печеніги.

Печенізьке водосховище діє з 1963 року та є основним джерелом питної та технічної води для Харкова (понад 70%).

Як відомо, 14 вересня армія РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу. Окупанти завдали удару по гідравлічних спорудах міста, внаслідок чого розпочався значний виток води. 16 вересня рашисти знову обстріляли місто, через що виникли серйозні руйнування гідротехнічних споруд.

Джерело: КП Харківводоканал, Кирило Тимошенко, Печенізька селищна рада

Фото: КП Харківводоканал