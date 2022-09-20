Сентябрь, 20 в 20:39

Российские оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области, однако безуспешно.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 20 сентября.

– В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели, — подчеркивается в сообщении.

В Генштабе уточнили, что Россия не прекращает ракетный террор. Так, в течение этих суток оккупанты нанесли 7 ракетных, 20 авиационных ударов, а также более 15 раз открывали огонь из РСЗО по военным и гражданским объектам в Украине, тем самым нарушив законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права.

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В результате террора войск РФ пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов: в частности, Славянская, Северска, Соледара, Бахмута, Угледара, Степного, Никополя и Очакова.

В настоящее время на всей территории Украины сохраняется угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов.

Стоит отметить, что Печенежское водохранилище – это крупное русловое водохранилище в Харьковской области, на реке Северский Донец.

Его ввели в эксплуатацию в 1963 году. Плотина Печенежского водохранилища расположена в поселке Печенеги.

По данным Харьковводоканала, водохранилище является основным источником поставки воды в Харьков – как технической, так и питьевой (свыше 70%). Полезная емкость Печенежского водохранилища составляет более 340 млн куб.м.

Как известно, в ночь на 19 сентября российские войска обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 м от ядерных реакторов. При этом отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС.

Источник: КП Харьковводоканал

Фото: КП Харьковводоканал