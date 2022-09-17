Сентябрь, 17 в 11:45

В Кривом Роге Днепропетровской области после ракетных ударов по гидротехническим сооружениям уровень воды на всех участках реки Ингулец не превышает критических отметок.

По состоянию на 17 сентября уровень воды снижается на всей территории.

Подтопление домов ликвидировано.

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– Продолжаются ремонтные работы на дамбе, но это уже не влияет на безопасность людей. Скоро завершим работы и с ней, – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Напомним, что 14 сентября около 17:00 армия РФ попала ракетами в гидротехнические сооружения Кривого Рога.

112 частных жилых домов и дачных участков в районе Гданцевки и Матреновки подтопило, потому что в реке Ингулец поднялся уровень.

Повторный удар по гидротехническим сооружениям оккупанты нанесли 15 и 16 сентября.

Эксперты Института изучения войны предполагают, что российские войска нацелились на Карачуновскую дамбу возле Кривого Рога, чтобы помешать украинским операциям на реке Ингулец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Кирилл Тимошенко