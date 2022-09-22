Не хватает голосов: оккупанты хотят задействовать детей в псевдореферендуме в “ДНР”

Сентябрь, 22 в 16:36

Российские оккупанты хотят привлечь несовершеннолетних к участию в фейковом референдуме России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, которая перехватила документы террористической организации “ДНР”.

В ведомстве объяснили, что таким образом россияне надеются расширить так называемую электоральную базу. Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании местных жителей от 13 до 17 лет.

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За счет малолетних “избирателей” оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку голосов, чтобы легитимизировать псевдореферендум.

Чтобы усилить контроль за “явкой”, несовершеннолетних должны сопровождать родители, опекуны или представители так называемых детских домов на временно оккупированной территории региона.

Также для общей картинки оккупанты продолжают привлекать семьи из Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но временно выехали в РФ.

Для привлечения виновных к ответственности СБУ уже открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность.