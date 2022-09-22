Бракує голосів: окупанти хочуть залучити дітей до псевдореферендуму у “ДНР”

Вересень, 22 в 16:36

Російські окупанти хочуть залучити неповнолітніх до участі у фейковому референдумі Росії на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомила Служба безпеки України, яка перехопила документи терористичної організації “ДНР”.

У відомстві пояснили, що у такий спосіб росіяни сподіваються розширити так звану електоральну базу. Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.

Зараз дивляться

За рахунок малолітніх “виборців” окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічний брак голосів, щоб легітимізувати псевдореферендум.

Щоб посилити контроль за “явкою”, неповнолітніх мають супроводжувати батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків на тимчасово окупованій території регіону.

Також для загальної картинки окупанти планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до РФ.

Для притягнення винних до відповідальності СБУ вже відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність.