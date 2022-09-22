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Факти / Україна

Бракує голосів: окупанти хочуть залучити дітей до псевдореферендуму у “ДНР”

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Бракує голосів: окупанти хочуть залучити дітей до псевдореферендуму у “ДНР”
Фото: Depositphotos

Російські окупанти хочуть залучити неповнолітніх до участі у фейковому референдумі Росії на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомила Служба безпеки України, яка перехопила документи терористичної організації “ДНР”.

У відомстві пояснили, що у такий спосіб росіяни сподіваються розширити так звану електоральну базу. Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.

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За рахунок малолітніх “виборців” окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічний брак голосів, щоб легітимізувати псевдореферендум.

Щоб посилити контроль за “явкою”, неповнолітніх мають супроводжувати батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків на тимчасово окупованій території регіону.

Також для загальної картинки окупанти планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до РФ.

Для притягнення винних до відповідальності СБУ вже відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність.

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Джерело: СБУ
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