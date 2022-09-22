Насильно выселяют людей и воруют молоковозы – Генштаб о новых преступлениях россиян
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал очередные факты нарушения российскими оккупантами норм международного гуманитарного права и обычаев войны.
В распоряжении украинской стороны есть информация, что российские военные насильно выселили жителей Гончаровки и Куземовки Сватовского района Луганской области.
После этого их вывезли вглубь временно оккупированной территории региона.
Таким образом, добавляют в Генштабе ВСУ, захватчики стремятся скрыть инженерное оборудование территорий.
Есть также информация, что в территориальных общинах Николаевской области оккупанты захватили машины-молоковозы.
Эту технику россияне привлекли для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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