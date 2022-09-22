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Факти / Україна

Насильно виселяють людей та крадуть молоковози – Генштаб про нові злочини росіян

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував чергові факти порушення російськими окупантами норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни.

У розпорядженні української сторони є інформація, що російські військові насильно виселили з помешкань жителів Гончарівки та Куземівки Сватівського району Луганської області.

Після цього їх вивезли вглиб тимчасово окупованої території регіону.

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Таким чином, додають у Генштабі ЗСУ, загарбники прагнуть приховати інженерне обладнання територій.

Є також інформація, що в територіальних громадах Миколаївської області окупанти захопили машини-молоковози.

Цю техніку росіяни залучили для прихованого підвезення пального до зони бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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