Насильно виселяють людей та крадуть молоковози – Генштаб про нові злочини росіян
Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував чергові факти порушення російськими окупантами норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни.
У розпорядженні української сторони є інформація, що російські військові насильно виселили з помешкань жителів Гончарівки та Куземівки Сватівського району Луганської області.
Після цього їх вивезли вглиб тимчасово окупованої території регіону.
Таким чином, додають у Генштабі ЗСУ, загарбники прагнуть приховати інженерне обладнання територій.
Є також інформація, що в територіальних громадах Миколаївської області окупанти захопили машини-молоковози.
Цю техніку росіяни залучили для прихованого підвезення пального до зони бойових дій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.