Обсудили мобилизацию в РФ и дальнейшие действия врага: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили шаги реагирования на объявление РФ мобилизации и подготовку псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
Также на заседании сообщили об оперативной ситуации на фронте и был рассмотрен вероятный характер действий врага в ближайшее время.
Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами.
В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр МВД Денис Монастырский, министр МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса главы государства СНБО Алексей Данилов и другие.
В режиме видеосвязи к заседанию присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов, командующий войсками ОК Юг Андрей Ковальчук.