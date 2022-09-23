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Факты / Україна

Обсудили мобилизацию в РФ и дальнейшие действия врага: Зеленский провел заседание Ставки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили шаги реагирования на объявление РФ мобилизации и подготовку псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Также на заседании сообщили об оперативной ситуации на фронте и был рассмотрен вероятный характер действий врага в ближайшее время.

Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами.

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В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр МВД Денис Монастырский, министр МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса главы государства СНБО Алексей Данилов и другие.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов, командующий войсками ОК Юг Андрей Ковальчук.

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Источник: Офис президента
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