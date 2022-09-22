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Факты / Україна

Зеленский образовал рабочую группу по трибуналу над РФ: кто вошел в ее состав

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о рабочей группе по проработке вопроса образования специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В ее состав вошли:

  • Ермак Андрей — руководитель Офиса президента Украины, глава группы;
  • Смирнов Андрей — заместитель руководителя Офиса президента Украины;
  • Гавриш Олег — главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя Офиса президента Украины;
  • Золотарева Оксана — директор департамента международного права МИД Украины;
  • Карасевич Александр — генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Украины;
  • Качура Александр — народный депутат Украины;
  • Ковальская Елена — руководитель кабинета руководителя Офиса президента Украины;
  • Кориневич Антон — посол по особым поручениям МИД Украины;
  • Костин Андрей — генеральный прокурор;
  • Кулеба Дмитрий — министр иностранных дел Украины;
  • Малюська Денис — министр юстиции Украины;
  • Маслов Денис — председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;
  • Мезенцева Мария — народный депутат Украины;
  • Сибига Андрей — заместитель руководителя Офиса президента Украины;
  • Устинова Александра — народный депутат Украины;
  • Хоменко Елена — народный депутат Украины;
  • Хоменко Елена – народный депутат Украины.

Рабочая группа должна наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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Источник: Офис президента
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