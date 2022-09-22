Зеленский образовал рабочую группу по трибуналу над РФ: кто вошел в ее состав
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о рабочей группе по проработке вопроса образования специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
В ее состав вошли:
- Ермак Андрей — руководитель Офиса президента Украины, глава группы;
- Смирнов Андрей — заместитель руководителя Офиса президента Украины;
- Гавриш Олег — главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя Офиса президента Украины;
- Золотарева Оксана — директор департамента международного права МИД Украины;
- Карасевич Александр — генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Украины;
- Качура Александр — народный депутат Украины;
- Ковальская Елена — руководитель кабинета руководителя Офиса президента Украины;
- Кориневич Антон — посол по особым поручениям МИД Украины;
- Костин Андрей — генеральный прокурор;
- Кулеба Дмитрий — министр иностранных дел Украины;
- Малюська Денис — министр юстиции Украины;
- Маслов Денис — председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;
- Мезенцева Мария — народный депутат Украины;
- Сибига Андрей — заместитель руководителя Офиса президента Украины;
- Устинова Александра — народный депутат Украины;
- Хоменко Елена — народный депутат Украины;
- Хоменко Елена – народный депутат Украины.
Рабочая группа должна наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
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