Сентябрь, 22 в 18:42

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о рабочей группе по проработке вопроса образования специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В ее состав вошли:

Ермак Андрей — руководитель Офиса президента Украины, глава группы;

Смирнов Андрей — заместитель руководителя Офиса президента Украины;

Гавриш Олег — главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя Офиса президента Украины;

Золотарева Оксана — директор департамента международного права МИД Украины;

Карасевич Александр — генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Украины;

Качура Александр — народный депутат Украины;

Ковальская Елена — руководитель кабинета руководителя Офиса президента Украины;

Кориневич Антон — посол по особым поручениям МИД Украины;

Костин Андрей — генеральный прокурор;

Кулеба Дмитрий — министр иностранных дел Украины;

Малюська Денис — министр юстиции Украины;

Маслов Денис — председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины;

Мезенцева Мария — народный депутат Украины;

Сибига Андрей — заместитель руководителя Офиса президента Украины;

Устинова Александра — народный депутат Украины;

Хоменко Елена — народный депутат Украины;

Хоменко Елена – народный депутат Украины.

Рабочая группа должна наработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.