Обговорили мобілізацію в РФ та подальші дії ворога: Зеленський провів засідання Ставки

Вересень, 22 в 21:19

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому учасники обговорили кроки реагування на оголошення РФ мобілізації та підготовку псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Також на засіданні доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту та було розглянуто ймовірний характер дій ворога найближчим часом.

Крім того, було проаналізовано стан забезпечення ЗСУ озброєнням та боєприпасами.

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У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр МВС Денис Монастирський, міністр МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування Захід Сергій Літвінов, командувач військ ОК Південь Андрій Ковальчук.