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Факты / Україна

Под предлогом работы в салоне: одесситка вербовала девушек для занятия проституцией за границей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Под предлогом работы в салоне: одесситка вербовала девушек для занятия проституцией за границей
Фото: Нацполиция

В Одессе 37-летняя жительница под предлогом работы в сфере обслуживания вербовала молодых женщин с целью трудоустройства в салонах по предоставлению интимных услуг в Швеции.

Правоохранители выяснили, что женщина собиралась переправить за границу 24-летнюю одесситку. Она пообещала девушке работу с хорошим заработком, переезд и гостиницу за ее счет, если та вернет деньги, когда начнет зарабатывать сама.

В автомобиле и по месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли носители информации, представляющей интерес для следствия и подтверждающую противоправную деятельность женщины. Одеситке доложено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.149 (вербовка человека) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

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Сейчас правоохранители хлопочут в суде об избрании подозреваемой меры пресечения.

Под предлогом работы в салоне: одесситка вербовала девушек для занятия проституцией за границей / 2 фотографии
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Источник: Нацполиция
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