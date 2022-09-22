Вересень, 22 в 18:04

В Одесі 37-річна жителька під приводом роботи у сфері обслуговування вербувала молодих жінок з метою працевлаштування в салонах з надання інтимних послуг у Швеції.

Правоохоронці з’ясували, що жінка збиралася переправити за кордон 24-річну одеситку. Вона пообіцяла дівчині роботу з гарним заробітком, переїзд та готель за її кошт, якщо та поверне гроші, коли почне заробляти сама.

В автомобілі та за місцем проживання зловмисниці правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили носії інформації, що становлять інтерес для слідства й підтверджують протиправну діяльність жінки.

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Одеситці повідомлено про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 (вербування людини) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Зараз правоохоронці клопочуть в суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Під приводом роботи у салоні: одеситка вербувала дівчат для заняття проституцією за кордоном / 2 фотографии