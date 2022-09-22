Ракетний обстріл Донецька: щонайменше п’ятеро загиблих та багато поранених

Вересень, 22 в 13:05

22 вересня на критому ринку в центрі окупованого Донецька стався обстріл.

Оновлено о 13:05. Щонайменше п’ятеро людей загинули.

Крім того, на місці події багато постраждалих.

Зараз дивляться

Окупаційна влада традиційно звинуватила в обстрілі ЗСУ.

Українська сторона ситуацію на критому ринку в Донецьку ще не коментувала.

Однак зауважимо, що ринок у тимчасово захопленому Донецьку – не єдиний, де 22 вересня стались надзвичайні події.

Сьогодні окупанти вчинили вибух на центральному ринку Мелітополя Запорізької області.

У цей момент там перебували багато мирних людей. Зараз місцева влада з’ясовує, чи постраждали від вибуху цивільні.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, вже відомо, що загарбники ліквідували трьох військових РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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