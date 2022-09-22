Запускали ракеты с оккупированной Херсонщины: в Николаеве прогремели взрывы
Требует проверки
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Ночью 22 сентября в Николаеве раздались взрывы.
По словам очевидцев, громкие звуки начались ориентировочно в 00:20, спустя несколько минут после объявленной воздушной тревоги.
Местные жители подчеркивают, что ракеты россияне запускали с оккупированной Херсонской области.
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