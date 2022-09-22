Сентябрь, 22 в 6:03

Ночью 22 сентября в Николаеве раздались взрывы.

По словам очевидцев, громкие звуки начались ориентировочно в 00:20, спустя несколько минут после объявленной воздушной тревоги.

Местные жители подчеркивают, что ракеты россияне запускали с оккупированной Херсонской области.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.