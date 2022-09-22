Запускали ракети з окупованої Херсонщини: у Миколаєві прогриміли вибухи

Вересень, 22 в 6:03

Уночі 22 вересня в Миколаєві пролунали вибухи.

За словами очевидців, гучні звуки почались орієнтовно о 00:20, за кілька хвилин після оголошеної повітряної тривоги.

Місцеві жителі наголошують, що ракети росіяни запускали з окупованої Херсонщини.

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Влада міста та області ситуацію поки не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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