Запускали ракети з окупованої Херсонщини: у Миколаєві прогриміли вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 22 вересня в Миколаєві пролунали вибухи.
За словами очевидців, гучні звуки почались орієнтовно о 00:20, за кілька хвилин після оголошеної повітряної тривоги.
Місцеві жителі наголошують, що ракети росіяни запускали з окупованої Херсонщини.
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Влада міста та області ситуацію поки не коментувала.
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