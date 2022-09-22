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Факти / Україна

Зеленський утворив робочу групу щодо трибуналу над РФ: хто увійшов до її складу

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про робочу групу з опрацювання питання утворення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

До її складу увійшли:

  • Єрмак Андрій – керівник офісу президента України, голова групи;
  • Смирнов Андрій – заступник керівника офісу президента України;
  • Гавриш Олег – головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника офісу президента України;
  • Золотарьова Оксана – директор департаменту міжнародного права МЗС України;
  • Карасевич Олександр – генеральний директор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства офісу президента України;
  • Качура Олександр – народний депутат України;
  • Ковальська Олена – керівник кабінету керівника офісу президента України;
  • Кориневич Антон – посол з особливих доручень МЗС України;
  • Костін Андрій – генеральний прокурор;
  • Кулеба Дмитро – міністр закордонних справ України;
  • Малюська Денис – міністр юстиції України;
  • Маслов Денис – голова комітету Верховної ради України з питань правової політики, народний депутат України;
  • Мезенцева Марія – народний депутат України;
  • Сибіга Андрій – заступник керівника офісу президента України;
  • Устінова Олександра – народний депутат України;
  • Хоменко Олена – народний депутат України.

Робоча група має напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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Джерело: Офіс президента
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