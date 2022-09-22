Зеленський утворив робочу групу щодо трибуналу над РФ: хто увійшов до її складу
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про робочу групу з опрацювання питання утворення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
До її складу увійшли:
- Єрмак Андрій – керівник офісу президента України, голова групи;
- Смирнов Андрій – заступник керівника офісу президента України;
- Гавриш Олег – головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника офісу президента України;
- Золотарьова Оксана – директор департаменту міжнародного права МЗС України;
- Карасевич Олександр – генеральний директор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства офісу президента України;
- Качура Олександр – народний депутат України;
- Ковальська Олена – керівник кабінету керівника офісу президента України;
- Кориневич Антон – посол з особливих доручень МЗС України;
- Костін Андрій – генеральний прокурор;
- Кулеба Дмитро – міністр закордонних справ України;
- Малюська Денис – міністр юстиції України;
- Маслов Денис – голова комітету Верховної ради України з питань правової політики, народний депутат України;
- Мезенцева Марія – народний депутат України;
- Сибіга Андрій – заступник керівника офісу президента України;
- Устінова Олександра – народний депутат України;
- Хоменко Олена – народний депутат України.
Робоча група має напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
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