Вересень, 22 в 18:42

Зеленський утворив робочу групу щодо трибуналу над РФ: хто увійшов до її складу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про робочу групу з опрацювання питання утворення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. До її складу увійшли: Єрмак Андрій – керівник офісу президента України, голова групи;

Смирнов Андрій – заступник керівника офісу президента України;

Гавриш Олег – головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника офісу президента України;

Золотарьова Оксана – директор департаменту міжнародного права МЗС України;

Карасевич Олександр – генеральний директор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства офісу президента України;

Качура Олександр – народний депутат України;

Ковальська Олена – керівник кабінету керівника офісу президента України;

Кориневич Антон – посол з особливих доручень МЗС України;

Костін Андрій – генеральний прокурор;

Кулеба Дмитро – міністр закордонних справ України;

Малюська Денис – міністр юстиції України;

Маслов Денис – голова комітету Верховної ради України з питань правової політики, народний депутат України;

Мезенцева Марія – народний депутат України;

Сибіга Андрій – заступник керівника офісу президента України;

Устінова Олександра – народний депутат України;

Хоменко Олена – народний депутат України. Робоча група має напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зараз дивляться Читайте Це немислимо у XXI столітті: Чехія закликає створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ

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