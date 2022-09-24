Сентябрь, 23 в 23:11

Во время проведения так называемых референдумов на оккупированных территориях “голосование” является содействием врагу, а лучшим способом избежать этого — выехать с временно захваченных Россией территорий.

Об этом говорится на портале Довідка, который был создан Центром стратегических коммуникаций и другими государственными органами Украины.

На портале напомнили, что как для Украины, так и для международного сообщества, “результаты” этих “референдумов” являются юридически ничтожными, такими, которые не несут никаких последствий.

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— Для граждан Украины участие в “голосовании” становится содействием врагу, поскольку облегчает реализацию задач, которые тот ставит перед собой. Лучший выход — это не дать оккупантам возможности предъявить необходимый объем бюллетеней, собственноручно заполненных людьми. Пусть даже эти бюллетени будут играть лишь пропагандистскую роль и не будут иметь юридической силы, — объясняется на портале.

В то же время для жителей оккупированных территорий кампания по фейковому волеизъявлению имеет также и угрозу, поскольку “голосование” является своеобразной “перекличкой” лояльных к незаконной администрации оккупантов.

— Люди, которые добровольно и без принуждения “голосуют”, попадают в поле зрения оккупантов как потенциальные пособники и коллаборационисты, — говорится в материале.

Лучшей стратегией неучастия в псевдореферендумах и других проявлениях российской оккупационной политики остается выезд за пределы временно оккупированных территорий.

— Уклоняться от участия в псевдореферендуме нужно осторожно, не подвергая себя опасности насилия или попадания в “черные списки” российских карателей, — говорится в сообщении.

Портал предложил основные советы для жителей временно оккупированных территорий:

Так называемое “голосование” происходит частично на стационарных участках, частично “дистанционно”, “на дому” и тому подобное. Проще всего уклониться от голосования на участке: не посещайте в эти дни места, где обустроены участки .

. Избегайте в дни проведения фейкового “референдума” людных мест , в частности торговых площадей, вокзалов, мест проведения досуга. Организаторы псевдореферендума будут пытаться собрать “голоса” в местах скопления людей.

, в частности торговых площадей, вокзалов, мест проведения досуга. Организаторы псевдореферендума будут пытаться собрать “голоса” в местах скопления людей. Для того, чтобы оккупанты не получили ваш “голос” дома, минимизируйте вероятность встретить их там в эти дни . Смените свое место пребывания, закройтесь и не подавайте признаков вашего присутствия в помещении.

. Смените свое место пребывания, закройтесь и не подавайте признаков вашего присутствия в помещении. Открытый конфликт с организаторами псевдореферендума может быть опасным . Зато можно попытаться обосновать отказ “голосовать”: “уже сходил и отдал голос”, “боюсь голосовать”, “не позволяют религиозные убеждения”, “поставьте сами за меня пометку в бюллетене” и т.д.

. Зато можно попытаться обосновать отказ “голосовать”: “уже сходил и отдал голос”, “боюсь голосовать”, “не позволяют религиозные убеждения”, “поставьте сами за меня пометку в бюллетене” и т.д. Помните, что не участвовать в фейковом референдуме правильно . Однако в случае невозможности уклониться от этого из-за угрозы собственной безопасности, стоит прежде всего думать о безопасности. Само “голосование” не является уголовным правонарушением .

. Однако в случае невозможности уклониться от этого из-за угрозы собственной безопасности, стоит прежде всего думать о безопасности. . Для выработки дополнительных стратегий уклонения от участия в фейковом референдуме, кооперируйтесь со знакомыми, которым доверяете. Вместе можно оказывать более эффективное сопротивление действиям оккупантов.

На портале советуют, чтобы ни при каких обстоятельствах украинцы не помогали российским захватчикам в организации проведения псевдореферендума.

— Не соглашайтесь работать в комиссии, не агитируйте за участие в т.н. “референдуме”, не оказывайте материального и логистического содействия в организации процесса. Такие действия являются серьезным правонарушением и предусматривают уголовную ответственность (до 15 лет лишения свободы), — говорится в сообщении.

Главное помнить, что Украина последовательно реализует политику деоккупации, а ВСУ освобождают украинскую землю, поэтому власть оккупантов временная, напомнили на сайте.