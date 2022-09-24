Вересень, 23 в 23:11

Під час проведення так званих референдумів на окупованих територіях “голосування” є сприянням ворогу, а найкращим способом оминути цього – виїхати з тимчасово загарбаних Росією територій.

Про це йдеться на порталі Довідка, який був створений Центром стратегічних комунікацій та іншими державними органами України.

На порталі нагадали, що як для України, так і для міжнародної спільноти, “результати” цих “референдумів” є юридично нікчемними, такими, що не несуть жодних наслідків.

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– Для громадян України участь у “голосуванні” стає сприянням ворогу, оскільки полегшує реалізацію завдань, які той ставить перед собою. Найкращий вихід – це не дати окупантам можливості пред’явити необхідний обсяг бюлетенів, власноручно заповнених людьми. Нехай навіть ці бюлетені відіграватимуть лише пропагандистську роль і не матимуть юридичної сили, – пояснюється на порталі.

Водночас для мешканців окупованих територій кампанія з фейкового волевиявлення має також і загрозу, оскільки “голосування” є своєрідною “перекличкою” лояльних до незаконної адміністрації окупантів.

– Люди, які добровільно й без примусу “голосують”, потрапляють у поле зору окупантів як потенційні пособники й колаборанти, – йдеться у матеріалі.

Найкращою стратегією неучасті у псевдореферендумах та інших проявах російської окупаційної політики залишається виїзд за межі тимчасово окупованих територій.

– Ухилятися від участі в псевдореферендумі потрібно обережно, не наражаючи себе на небезпеку насильства чи потрапляння в “чорні списки” російських карателів, – йдеться у повідомленні.

Портал запропонував основні поради для мешканців тимчасово окупованих територій:

Так зване “голосування” відбувається частково на стаціонарних дільницях, частково “дистанційно”, “на дому” тощо. Найпростіше ухилитися від голосування на дільниці: не відвідуйте в ці дні місця, де облаштовані дільниці .

. Уникайте в дні проведення фейкового “референдуму” людних місць , зокрема торгових площ, вокзалів, місць проведення дозвілля. Організатори псевдореферендуму намагатимуться зібрати “голоси” в місцях скупчення людей.

, зокрема торгових площ, вокзалів, місць проведення дозвілля. Організатори псевдореферендуму намагатимуться зібрати “голоси” в місцях скупчення людей. Для того, щоб окупанти не отримали ваш “голос” удома, мінімізуйте вірогідність зустріти їх там у ці дні. Змініть своє місце перебування, зачиніться й не подавайте ознак вашої присутності в приміщенні.

Відкритий конфлікт з організаторами псевдореферендуму може бути небезпечним . Натомість можна спробувати обґрунтувати відмову “голосувати”: “уже сходив і віддав голос”, “боюся голосувати”, “не дозволяють релігійні переконання”, “поставте самі за мене помітку в бюлетені” і т.д.

. Натомість можна спробувати обґрунтувати відмову “голосувати”: “уже сходив і віддав голос”, “боюся голосувати”, “не дозволяють релігійні переконання”, “поставте самі за мене помітку в бюлетені” і т.д. Пам’ятайте, що не брати участь у фейковому референдумі правильно . Однак у випадку неможливості ухилитися від цього через загрозу власній безпеці, варто передусім думати про безпеку. Саме “голосування” не є кримінальним правопорушенням .

. Однак у випадку неможливості ухилитися від цього через загрозу власній безпеці, варто передусім думати про безпеку. . Для вироблення додаткових стратегій ухилення від участі в фейковому референдумі, кооперуйтесь зі знайомими, яким довіряєте. Разом можна чинити більш ефективний спротив діям окупантів.

На порталі радять, щоб за жодних обставин українці не допомагали російським загарбникам в організації проведення псевдореферендуму.

– Не погоджуйтесь працювати в комісії, не агітуйте за участь у т.зв. “референдумі”, не надавайте матеріального та логістичного сприяння в організації процесу. Такі дії є серйозним правопорушенням і передбачають кримінальну відповідальність (до 15 років позбавлення волі), – йдеться у повідомленні.

Головне пам’ятати, що Україна послідовно реалізує політику деокупації, а ЗСУ визволяють українську землю, тому влада окупантів тимчасова, нагадали на сайті.